Agrigento, sequestrate 2 auto prive di assicurazione

Sono due le automobili sequestrate dagli agenti della Polizia di Stato di Agrigento nell’ambito di uno specifico controllo avvenuto nelle scorse ore.

La prima vettura è stata notata dai poliziotti mentre percorreva le vie cittadine: fermata per un controllo l’auto è risultata essere scoperta di assicurazione e per questo motivo è stata elevata una sanzione da 800 euro per il proprietario.

Nel secondo caso, invece, gli agenti hanno notato un’auto abbandonato lungo il ciglio della strada e, anche in questo caso, priva di assicurazione. Si sta procedendo a rintracciare il proprietario a cui sarà elevata una sanzione amministrativa.