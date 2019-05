Agrigento, auto contro scooter: ferito 17enne

Un giovane agrigentino di 17 anni è rimasto ferito, lo scorso sabato, in un incidente stradale che si è verificato nel quartiere di Monserrato, nella Città dei Templi.

Ad impattare tra loro all’incrocio di via Simone Lentini e via Stromboli, per cause in fase di accertamento, un’automobile guidata da un uomo di 72 anni e uno scooter con a bordo il ragazzo.

Ad avere la peggio è stato proprio il centauro che è stato soccorso dall’anziano pensionato che ha chiamato il 118. Sul luogo del sinistro è giunta un’ambulanza che ha provveduto al trasporto del ferito all’ospedale per le ferite riportate.