Agrigento sconvolta per la morte di Totò e Calogera

Agrigento è attonita ed incredula per il tragico incidente stradale, costato la vita all’imprenditore Salvatore Lentini, di 54 anni, e alla pensionata Calogera Lillina Paino, di 74 anni. “Sono decedute due persone, il mio amico Totò Lentini e la signora Paino. Un immenso dolore – ha detto il sindaco Franco Miccichè -. Totò era un imprenditore, che ha sempre dimostrato, con gesti concreti, la vicinanza alla città, alla mia amministrazione. Porgo le mie sentite condoglianze alla moglie, l’amica Luciana e ai familiari tutti. Mi associo al dolore dei congiunti della signora”.

Lentini era alla guida della sua Bmw, la donna in compagnia del marito a bordo di una Mercedes classe C: morti sul colpo. Il marito della pensionata, rimasto ferito, Salvatore Floris, di 73 anni, è stato portato in ospedale. Ha riportato diversi traumi. I medici hanno sciolto la prognosi. Dimessa dopo le cure del caso, invece, la cinquantunenne agrigentina, che era alla guida della Volkswagen Lupo, finita contro la Mercedes.

Vanno avanti le indagini dei carabinieri, per ricostruire quale sia stata l’esatta dinamica, cosa ha provocato l’impatto mortale, e stabilire eventuali responsabilità.