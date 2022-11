Agrigento, scontro fra camion e auto: ferito disabile

Incidente stradale, in via Cavaleri Magazzeni, tra Cannatello e San Leone. Un disabile è rimasto ferito in diverse parti del corpo. A scontrarsi un camioncino cassonato, condotto da un quarantacinquenne agrigentino, e una Toyota Yaris, con alla guida il disabile, un trentottenne, residente a Grotte.

C’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco per liberare l’automobilista rimasto incastrato nella vettura. Poi con l’ambulanza è stato portato all’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ha riportato diversi traumi sparsi sul corpo, ma non versa in pericolo di vita.

Sul posto gli agenti della polizia Municipale di Agrigento, che hanno effettuato i rilievi, che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.