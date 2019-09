Agrigento sciupa l’ultimo possesso, in SuperCoppa Trapani vince 73-69

Trapani vince il derby d’un supercoppa con il punteggio di 73-69. Agrigento avanti per tre quarti anche in doppia cifra. Nell’ultimo quarto ottima difesa dei granata di coach Daniele Parente che hanno rimontato e vinto l’incontro. Il migliore per Agrigento è James. Easley da rivedere. Sempre parlando di americani, per Trapani, Corbett può dare di più. Goins fuori dagli schemi.

2B Control Trapani vs M.Rinnovabili Agrigento:

Parziali: (14-21, 19-19, 19-17, 21-12)

2B Control Trapani: Lamarshall Corbett 18 (3/5, 1/8), Federico Bonacini 13 (1/2, 2/4), Alessandro Amici 11 (3/6, 1/5), Curtis chinonso Nwohuocha 11 (3/5, 0/0), Gabriele Spizzichini 8 (4/6, 0/4), Kenneth Goins 5 (1/3, 1/4), Marco Mollura 5 (0/1, 0/1), Alessandro Ceparano 2 (1/1, 0/1), Luciano Tartamella 0 (0/0, 0/0), Marko Dosen 0 (0/0, 0/0), Salvatore Basciano 0 (0/0, 0/0), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/0)

Allenatore: Daniele Parente.

Assistente: Fabrizio Canella.

M.Rinnovabili Agrigento: Christian James 24 (6/10, 2/6), Giovanni De nicolao 17 (5/7, 1/3), Simone Pepe 13 (1/1, 3/13), Albano Chiarastella 5 (2/2, 0/1), Tony Easley 5 (2/2, 0/0), Paolo Rotondo 5 (1/4, 1/1), Edoardo Fontana 0 (0/0, 0/2), Samuele Moretti 0 (0/2, 0/0), Giuseppe Cuffaro 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Ambrosin 0 (0/0, 0/0), Alessandro Moricca 0 (0/0, 0/0), Gianni Morreale 0 (0/0, 0/0)

Allenatore: Devis Cagnardi.

Assistenti: Giuseppe Ferlisi e Michele Giovanatto.

TRAPANI: Al PalaConad di Trapani, davanti ad un’ottima cornice di pubblico, si disputa la prima partita della Supercoppa di LNP Old Wild West. Nella prima frazione partono forte gli uomini di coach Cagnardi che imprimono grande ritmo in difesa e concludono la frazione sul +7 (14-21). Nel secondo quarto i granata partono forte e, al quinto minuto, si portano sul 32-30. A questo punto, però, Agrigento reagisce con un 8-0 firmato da Pepe e si riporta in vantaggio (32-38). Il terzo periodo si dipana sulla falsa riga dei precedenti, con Trapani che prova a rientrare ed Agrigento che respinge ogni tentativo di rimonta (52-57 al 30’). A 5’30’’ dalla fine, Trapani si porta in vantaggio grazie a 4 punti consecutivi di Spizzichini (61-59) ma Agrigento risponde subito con un gioco da 4 punti di Pepe (61-63). A 3’30’’ dalla sirena i padroni di casa si riportano sopra grazie alla tripla di Goins (66-63) costringendo coach Cagnardi a chiamare un time-out. A 50’’ dalla fine Trapani è sul +6 (71-65) ma Agrigento, con 2 ottime difese, si porta sul -2 e palla in mano quando mancano 14 secondi. I ragazzi di Cagnardi sciupano il possesso e Trapani passa 73-69.