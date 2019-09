L’ Akragas pareggia e passa il turno di Coppa Italia contro il Pro Favara

Coppa Italia Eccellenza, l’Akragas impatta 1-1 ma passa il turno.

L’ Akragas pareggia per 1-1 e porta a casa il passaggio del turno ai sedicesimi di finale in Coppa. Passa il turno di Coppa Italia Eccellenza eliminando il Pro Favara di Giovanni Falsone. Accesso ai sedicesimi di finale in attesa di conoscere il nome dell’ altra squadra in Coppa.

Grazie al 3 a 0 dell’andata giocato allo stadio Esseneto e all’1 a 1 odierno al Bruccoleri di Favara con goal di Biancola e pareggio di Cammileri nel recupero. L’Akragas sbaglia un rigore con Santangelo parato magistralmente dal portiere avversario.

I biancoazzurri passano così il turno di Coppa Italia e può pensare finalmente al campionato che si giocherà la prossima settimana con la prima gara di campionato all’ Esseneto contro il Mazara inizio 15.30.