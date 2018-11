Agrigento sbanca Scafati 84 – 79 dopo i supplementari

Questa volta Agrigento la tiene fino alla fine. Domina a Scafati, è avanti per 4 quarti di gara, salvo farsi recuperare nel finale. E’ ancora supplementare ma questa volta Agrigento, nonostante le assenze pesanti la porta a casa.

Agrigento, priva del suo capitano Marco Evangelisti, ed anche di Tommaso Guariglia, è riuscita a battere Scafati. E’ servito un tempo supplementare che, questa volta, ha sorriso ai biancazzurri. Agrigento ha avuto pazienza, ha trovato le giocate giuste ed alla fine è riuscita a vincere con il punteggio di 79 a 84. In partita, coach Ciani deve fare a meno di Evangelisti, al suo posto il coach si gioca la carta chiamata Edoardo Fontana.

Franco Ciani:“L’inesperienza a volte ci porta a non chiudere della partite che potremmo risolvere in modo migliore. La squadra, però, è giovane ed ha forte temperamento. I ragazzi non mollano mai ed hanno tanta voglia di fare. Gli overtime? Sono un segnale che c’è tanto lavoro da fare, ma la materia prima ti permette di farlo con tanto piacere e con tanti sviluppi futuri”.

Givova Scafati – M Rinnovabili Agrigento 79-84 (22-22, 14-19, 18-14, 19-18, 6-11)

Givova Scafati: Ammannato 24 (4/6, 5/5), Thomas 21 (5/14, 3/5), Contento 12 (1/5, 0/9), Goodwin 8 (4/5, 0/0), Rossato 5 (1/3, 0/1), Romeo 5 (0/2, 1/4), Sgobba 2 (1/5, 0/1), Italiano 2 (1/3, 0/3), Esposito 0 (0/0, 0/0), Giordano 0 (0/0, 0/0), Zaccaro 0 (0/0, 0/0). All Lardo

Tiri liberi: 18 / 23 – Rimbalzi: 33 11 + 22 (Shaquille Goodwin 17) – Assist: 13 (Aaron Thomas, Shaquille Goodwin, Gabriele Romeo 3)

M Rinnovabili Agrigento: Amir Bell 20 (1/4, 5/6), Simone Pepe 17 (2/5, 3/7), Lorenzo Ambrosin 15 (4/5, 1/5), Edoardo Fontana 9 (0/1, 2/6), Dimitri Sousa 9 (3/4, 1/2),

Zilli 8 (2/5, 0/0), Cannon 6 (3/6, 0/0), Cuffaro 0 (0/0, 0/0), Evangelisti ne, Tommaso Guariglia ne. All Ciani, ass Dicensi, ass Ferlisi

Tiri liberi: 18 / 21 – Rimbalzi: 37 7 + 30 (Jalen Cannon 9) – Assist: 15 (Jalen Cannon 7)

1 2 3 4 5 SCAFATI 22 14 18 19 6 AGRIGENTO 22 19 14 18 11

Givova Scafati # Giocatore PT 2PT 3PT TL RD RO RT PR PP AS FF FS ST MIN VAL +/- 33 G. Sgobba 2 1 / 5 0 / 1 0 / 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 18:40 -4 -8 10 M. Contento 12 1 / 5 0 / 9 10 / 12 0 1 1 0 1 2 4 8 0 29:54 3 -3 25 A. Thomas 21 5 / 14 3 / 5 2 / 4 3 0 3 0 3 3 3 4 1 40:58 13 -2 2 S. Goodwin 8 4 / 5 0 / 0 0 / 0 12 5 17 2 1 3 2 1 2 43:13 29 2 18 R. Rossato 5 1 / 2 0 / 1 3 / 4 0 2 2 1 1 1 4 2 0 23:33 2 -6 12 M. Ammannato 24 4 / 6 5 / 5 1 / 1 5 1 6 0 0 1 5 5 0 35:49 29 0 23 M. Giordano 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0 3 A. Zaccaro 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0 9 G. Romeo 5 0 / 2 1 / 4 2 / 2 0 0 0 0 3 3 1 2 0 22:13 1 -11 32 A. Esposito 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0 31 N. Italiano 2 1 / 3 0 / 3 0 / 0 2 1 3 0 1 0 4 0 0 09:45 -5 3 Totale 79 17 / 42 9 / 28 18 / 23 22 11 33 3 11 13 24 22 3 225 68