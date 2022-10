Agrigento passa anche sul campo della Juvi Cremona

Partenza difficile, poi scatta la rimonta: secondo successo consecutivo in altrettante trasferte per Agrigento che, dopo aver sbancato Rieti, torna con i due punti anche da Cremona, dove nell’anticipo del campionato di A2, la formazione di coach Cagnardi si è imposta contro la Juvi per 59-69.

Agrigento ottiene così la seconda vittoria stagionale in quattro partite, tre delle quali giocate fuori dalle mura amiche. Niente male se consideriamo che nell’unica partita del PalaMoncada era di scena un avversario del calibro della Vanoli Cremona, corazzata costruita per il salto in A1 e l’altra partita fuori casa, la prima stagionale si è giocata sul campo della Pallacanestro Trapani. Tornando alla vittoria del PalaRadi, va detto che Agrigento l’ha portata a casa giocando da squadra; al contrario della Juvi, le cui gesta erano strettamente legate al rendimento dei due Usa. Agrigento per ottenere la sua seconda vittoria stagionale deve però faticare, tenere alta l’intensità di gioco, gestire i momenti topici e limitare al massimo gli errori. Dopo un avvio incoraggiante, l’inerzia della sfida passa dalla parte della Juvi che va a più 13. Dopo la pausa Agrigento comincia a cucire lo strappo punto dopo punto, migliorando l’intensità difensiva e sfruttando alcune transizioni. Importante lo strappo in attacco con l’apporto dalla panchina. Cosimo Costi incide dall’arco e Agrigento sale di giri. I tiri dalla lunga distanza e i liberi diventano un fattore. La Juvi Cremona impatta bene il match nonostante le assenze di Iannuzzi e ormai dell’ex Spizzichini, sostituito da Allen in campo per gran parte della partita, top scorer con 21 punti. Per la Fortitudo Agrigento decisivo il terzo parziale, vinto per 11-23 ed il quarto per 12-23, un parziale che mostra il carattere della Fortitudo e la valenza del piano gara. Alla fine saranno ben quattro i giocatori in doppia cifra: Costi e Ambrosin con 13 punti, Grande 12 e Francis 11 con 5 rimbalzi e 3 assist. Ma il migliore in campo è il capitano Albano Chiarastella, fresco di compleanno, 37 anni appena compiuti, rimane sul parquet per 36 minuti conquistando 6 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. Domenica prossima si torna al Palamoncada per affrontare la Benaquista Latina. La squadra di coach Cagnardi vuole continuare a vincere. Dopo quattro giornate e un avvio di calendario difficile ora l’inerzia potrebbe passare dalla parte dei biancazzurri. (Domenico Vecchio)

Ferraroni Juvi Cremona 59

Moncada Energy Agrigento 69

Moncada Energy Agrigento: Ambrosin 13, Costi 13, Grande 12, Francis 11, Negri 8, Chiarastella 6, Marfo 6, Peterson, Bellavia, Mayer. All.: Cagnardi

Ferraroni Juvi Cremona: Allen 21, Blake 19, Reati 8, Vincini 6, Boglio 3, Nasello , Giulietti 1, Milovanovic, Roberto, Iannuzzi, Boni, Beghini. All.: Crotti

Arbitri: Maschio, Trascio e Di Martino

Note: parziali: 14-15, 22-8, 11-23, 12-23