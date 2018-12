Agrigento sale al secondo posto, Tortona battuta 71-60

La Fortitudo Agrigento sconfigge la Bertram Tortona71 a 60 e si innesta al secondo posto

di Michele Bellavia

Straordinario successo della Fortitudo Agrigento che al PalaMoncadasconfigge la Bertram Tortona con il punteggio di 71 a 60.

Per i biancazzurri quattro uomini in doppia cifra: Ambrosin è il top scorercon 19 punti, seguono Cannon con 16, Pepe e Zilli entrambi a quota 12.

Per i leoni piemontesi, ormai in crisi di risultati e in piena zona playout,Tuoyo mette a referto 14 punti, Alibegovic 13, Knowles 11 e Blizzard10.

Dopo un primo quarto equilibrato e chiuso in svantaggio di un punto (20 – 21), ma con Cannon già in doppia cifra, nella seconda frazione, con un mini break di 8 punti, i biancazzurrispostano l’inerzia del match.

La reazione dei leoni, che nel frattempo perdono per infortunio Garri, non si fa attendere, e con la solita vena realizzativa dall’arco diBlizzard si rimettono subito in carreggiata rimanendo incollati ad un solo possesso (35 – 32).

I padroni di casa tuttavia, mantengonoi nervi saldi e prima della pausa lunga ,con Sousa, si riportano sopra di 5 punti (40 – 35).

Al rientro è “Venom Preston” l’uomo in più di Ramondino: un paio di buone giocate di Knowles innescano bene i compagni di squadra che si rifanno sotto. Ci pensa Simone Pepe dall’arco a tenere gli ospiti a debita distanza (48 – 41) a metà della terza frazione.

È la difesa l’arma in più dei biancazzurri che riescono a contenere con efficacia avversari anche di taglia superiore – Cannon cancella con una stoppata Tuoyo – e prima dell’ultima frazione allungano ulteriormente(+13) con la tripla di Ambrosin (57 – 46).

Nell’ultimo quarto i biancazzurri dilagano con le triple di Pepe e Ambrosin (+15) rendendo vano ogni tentativo di riaggancio da parte degli ospiti costretti ad arrendersi.

È una vittoria di grandissima importanza: grazie alla sconfitta casalinga della Virtus Roma, gli uomini di coach Franco Ciani si innestano al secondo posto e inseguono i battistrada capitolini distanti, adesso, solo due lunghezze.

Il calendario spietato di questa stagione riserva ai biancazzurri latrasferta del PalaFerraris contro la Novipiù Casale Monferrato, mentre il prossimo impegno casalingo è il big match del 16 dicembre contro la capolista Virtus Roma.

M Rinnovabili Agrigento 71

Bertram Tortona 60

Fortitudo Agrigento: Agrigento: Bell 8, Cannon 16, Evangelisti, Cuffaro, Sousa 4, Ambrosin 19, Guariglia, Zilli 12, Pepe 12, Fontana, Trupia, Nicoloso. All.: Ciani.

Bertram Tortona: Knowles 11, Tuoyo 14, Alibergovic 13, Blizzard 10, Ndoja 5, Garri 4, Lusvarghi, Vigliani, Gergati 3, Spizzichini. All.: Ramondino

Arbitri: Di Toro, Pierantozzi, Caruso. Parziali: 20-21, 20-14, 17-11, 14-14.