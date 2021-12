Agrigento rivive la tradizione natalizia con gli zampognari (VIDEO)

Dal 16 dicembre e fino al 23, tutte le sere dalle 18 in poi in via Atenea si rivive la magia del Natale tradizionale con suono di zampogna e strumenti rurali. Domenico Camilleri e il figlio Giovanni, entrambi agrigentini, tengono viva la magia natalizia che ha origini pastorali. Guarda il video. Padre e figlio mercoledì 22 dicembre alle 19, tra l’altro, terranno anche uno spettacolo natalizio nella chiesa di San Giuseppe dal titolo “A Virrina” canti e cunti sulla vita del falegname. Il duo “Terra Natia” si avvarrà della partecipazione del Maestro Jona Patitò. Si replica il 20, stesso orario, Chiesa Madonna di Fatima Agrigento. Ecco il programma completo delle manifestazioni promosse e organizzate dal comune di Agrigento: Natale. Destinazione Agrigento: un programma di eventi