Agrigento, rissa tra donne: arriva la polizia

Ad Agrigento, i poliziotti della sezione Volanti della Questura sono intervenuti per sedare una furibonda lite fra due donne all’altezza.

La lite, scoppiata per motivi non chiari, si è verificata giovedì sera in pieno centro, proprio nei pressi della sede della Questura tra due quarantenni. Le due sono scese dalle loro auto e hanno iniziato a urlare e a inveire l’una contro l’altra.

La lite sarebbe poi degenerata visto che le due rivali sarebbero passate dalle parole ai fatti con tanto di schiaffi e tirate di capelli.

I poliziotti, sono intervenuti tempestivamente e hanno evitato che la situazione potesse ulteriormente peggiorare. Le due donne sono state invitate, nel caso lo ritenessero, a presentare querela di parte.