Agrigento, incidente stradale: ferito ‘centauro’

Un incidente stradale si è verificato, nel pomeriggio dell’altro ieri, lungo il viadotto Garibaldi, tra il quartiere di Fontanelle e Agrigento.

Un centauro è caduto, dopo essere andato a sbattere contro un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, con lo scooter che stava guidando ed ha rischiato di essere investito dagli altri mezzi che sopraggiungevano.

L’uomo, un dipendente di Girgenti Acque, di 53 anni, aveva appena terminato la propria giornata lavorativa e stava tornando verso casa.

Immediati i soccorsi al centauro che è rimasto alcuni minuti sul selciato, prima degli altri automobilisti che si sono fermati, poi dell’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare il ferito all’ospedale San Giovanni di Dio.

Sul posto si sono portati anche i vigili urbani per i rilievi di rito e per smaltire il traffico della zona che è rimasto fortemente rallentato.

L’agrigentino, comunque, seppur ferito, non è in pericolo di vita.