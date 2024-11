Dopo tre sconfitte consecutive, Agrigento si ritrova al PalaMoncada, consapevole che questa domenica pomeriggio, alle 18, la sfida contro Legnano rappresenta un crocevia fondamentale per il futuro della stagione. La Moncada, reduce dalla pesante sconfitta di Treviglio, dove ha incassato la sesta sconfitta nelle prime nove partite, è chiamata a risollevarsi e a reagire. Le vittorie sono poche e la crisi mentale rischia di compromettere una stagione che aveva iniziato con ben altri auspici.

“Sappiamo benissimo la situazione in cui siamo, ma ora non è il momento di piangersi addosso”, commenta a caldo coach Quilici, con uno sguardo che esprime determinazione nonostante la fatica. La situazione è difficile, ma non sono i tempi per abbattersi. Le difficoltà, come sottolinea il tecnico, fanno parte dello sport, della vita, di ogni percorso, e non possono essere eluse. “Abbiamo problemi di tenuta mentale e ancora non abbiamo compreso che le difficoltà vanno affrontate e non scansate”, aggiunge Quilici con franchezza, cercando di infondere la giusta carica in un gruppo che sta attraversando un momento delicato.

Quella contro Legnano, attualmente capolista, si preannuncia una partita tutt’altro che semplice. La squadra lombarda, al contrario della Moncada, ha trovato una chimica perfetta e un equilibrio di gioco che ha fruttato risultati straordinari. “Arriva la prima della classe, che, a differenza nostra, ha trovato rapidamente chimica ed equilibri e il loro ruolino di marcia lo dimostra”, ammette il coach agrigentino. Un elogio al gioco di Legnano, ma anche un monito per il gruppo: l’impegno dovrà essere massimo.

Giocare venendo da un periodo così negativo, con la pressione che aumenta e il morale basso, è una sfida psicologica oltre che tecnica. Tuttavia, coach Quilici tiene alta la testa e invita la squadra a non farsi sopraffare. “La cosa più importante per questa partita è competere”, afferma con convinzione. Non è solo una questione di vittoria o sconfitta, ma di ritrovare quel senso di unità e determinazione che sembra essersi smarrito nelle ultime settimane.

“Adesso è il momento della coesione e della responsabilità”, sottolinea il coach, ricordando ai suoi che l’unico modo per superare le difficoltà è lavorare insieme, senza cedere alla frustrazione. La Moncada non può permettersi di arrendersi, né di disperdere le energie in recriminazioni. La via per uscire dalla crisi passa attraverso il gioco di squadra, il coraggio di affrontare il momento con la testa alta, e la consapevolezza che ogni passo avanti è frutto del lavoro collettivo.

Il PalaMoncada sarà, quindi, il palcoscenico di una sfida cruciale per il destino della stagione. Non solo per il risultato che arriverà al termine dei 40 minuti, ma per la reazione mentale che Agrigento saprà dimostrare. Questa partita è una prova di carattere, una cartina al tornasole per capire se la Moncada è ancora in grado di lottare per i suoi obiettivi, o se invece dovrà fare i conti con una crisi più profonda.

In campo, la squadra dovrà dimostrare di aver capito la lezione e di essere pronta a risorgere dalle difficoltà. La strada è in salita, ma ogni passo in avanti, ogni battaglia vinta, potrà restituire alla Moncada quel coraggio e quella lucidità che sono mancati nelle ultime settimane. Agrigento è chiamata a rispondere, oggi più che mai.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp