Agrigento, prime tartarughine in viaggio verso la vita. VIDEO

“Le tartarughe Caretta caretta conquistano la Sicilia. Altre 41 piccole tartarughe marine sono uscite dal nido di Contrada Cannatello ad Agrigento. I volontari, che dal 10 agosto sorvegliano il nido, hanno lanciato l’avviso al gruppo del WWF quando hanno cominciato ad osservare la nascita delle prime tartarughine. È stato un susseguirsi di bellezza e tenerezza, l’osservazione delle piccole teste, seguite dai carapaci, con le pinne a farsi largo nella ruvida sabbia alla conquista della libertà, della vita e del mare. Alla fine ne sono state contate 41”. Lo scrive in una nota il delegato del Wwf Sicilia Area Mediterranea Giuseppe Mazzotta, che aggiunge: “I volontari e gli operatori dei Progetti Tartarughe ed EuroTurtles WWF si sono immediatamente recati sul posto per organizzare e coordinare quanto necessario alla messa in sicurezza del sito, mentre venivano informati la Guardia Costiera e la Ripartizione Faunistica.