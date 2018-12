Si lavora per istituire un museo del mare in piena Valle dei Templi. I reperti ritrovati nelle coste agrigentine, testimoniano i commerci e gli scambi che avvenivano in epoca greco-romana, e rappresentano un vero e proprio tesoro dell’archeologia. Da qui, scrive il GDS, l’importanza del progetto “Il Museo del Mare” cui starebbero unendo le proprie forze non soltanto l’ente Parco, ma anche la Soprintendenza del Mare e all’Assessorato regionale ai Beni culturali.