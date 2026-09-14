Quindici nuovi agenti e assistenti entrano in servizio nella provincia di Agrigento per rafforzare la presenza della Polizia di Stato sul territorio e potenziare le attività di prevenzione e contrasto della criminalità. Questa mattina, presso la Sala San Michele della Questura di Agrigento, il questore Tommaso Palumbo ha accolto ufficialmente i nuovi rinforzi assegnati dalla direzione centrale per le risorse umane della Polizia di Stato.

I nuovi operatori saranno destinati ai Commissariati distaccati di Pubblica Sicurezza della provincia: 4 a Canicattì, 6 a Licata e 5 a Palma di Montechiaro. L’incremento dell’organico, disposto nell’ambito del piano generale di potenziamento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, consentirà di rafforzare ulteriormente la capacità operativa dei Commissariati e di rendere ancora più incisiva l’azione della Polizia di Stato sul territorio.

I quindici neo assegnati, tutti in possesso di comprovata esperienza professionale e provenienti da diverse realtà territoriali, rappresentano un importante contributo al dispositivo di sicurezza della provincia. Nel corso dell’incontro, il questore Palumbo ha rivolto loro il personale benvenuto ad Agrigento, sottolineando l’importanza del lavoro quotidiano svolto al servizio dei cittadini, e ha formulato a tutti i migliori auguri di buon lavoro al servizio della comunità agrigentina.

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