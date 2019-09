Agrigento, Picarella non conferma la candidatura ma… VIDEO

Ai nostri microfoni il Presidente provinciale Confcommercio e Federalberghi di Agrigento, Francesco Picarella.

Con lui si è fatto un po’ il punto della situazione sullo stato di salute di Agrigento ad ampio spettro.

Dal turismo ai trasporti, le infrastrutture, le diverse emergenze che affliggono la Città dei Templi.

Spazio anche alla nota kermesse “Mandorlo in Fiore” .

Non è mancata poi una domanda sulla sua probabile candidatura a sindaco secondo voci di corridoio che lui non conferma ma neppure smentisce. Infine Picarella rivolge un appello a chi di competenza per provare a far risollevare tutti insieme le sorti di una città che ad oggi fa solo tanta fatica per riuscire a salire qualche gradino di quelle classifiche che la vedono agli ultimi posti ormai da tanti anni.

GUARDA ANCHE L’INTERVISTA INTEGRALE