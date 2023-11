Agrigento si unisce per condannare le violazioni dei diritti umani a Gaza. La comunità manifesta solidarietà alle vittime civili e prega per la pace.

Agrigento – Nel pomeriggio di sabato scorso (11 novembre), Piazza Ravanusella ad Agrigento si è trasformata in un simbolo tangibile di pace e solidarietà, quando i cittadini agrigentini si sono riuniti per condannare fermamente le violazioni dei diritti umani nel conflitto a Gaza. L’evento, organizzato dalla Rete Associazioni Agrigentine, ha visto la partecipazione attiva di adulti, studenti, rappresentanti delle comunità islamica e cristiana, insieme a famiglie e bambini, tutti uniti da un comune desiderio di manifestare solidarietà alle vittime civili coinvolte nel tragico conflitto.

La piazza è stata invasa da un coro unanime di appelli per il cessate il fuoco a Gaza, con interventi appassionati che hanno messo in luce la drammaticità della situazione, accompagnati da momenti di musica, poesia e candele accese. Questo momento di condivisione e riflessione ha evidenziato la necessità di promuovere la fratellanza e di fermare gli attacchi contro i civili palestinesi, oltre a liberare gli ostaggi, in conformità con la risoluzione recentemente approvata dalle Nazioni Unite.

La particolarità dell’evento è stata la preghiera condivisa tra la comunità islamica e quella cristiana, un segno potente di unità e comunione tra i popoli. L’appello a rimanere umani ha trasmesso un messaggio forte e chiaro, dimostrando che Agrigento non è indifferente e si impegna con forza a fare la sua parte per promuovere la cultura della pace e della solidarietà.

Si prevede che esempi come questo avranno un impatto duraturo sulla comunità agrigentina, incoraggiando sempre più persone a mostrare empatia e attenzione nei confronti dei fratelli e delle sorelle costretti a subire le atrocità e le ingiustizie della guerra. In un periodo in cui la solidarietà è più che mai necessaria, Agrigento, una buona parte della città, si erge come esempio di una comunità determinata a fare la differenza, un passo alla volta, per un mondo migliore.

Alcuni momenti della manifestazione, le foto sono state diffuse da Nuccio Zicari, uno degli organizzatori