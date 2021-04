Agrigento piange Calogero La Porta, per anni dirigente della polizia stradale di Agrigento, ruolo che ha ricoperto negli ultimi anni a Lucca, prima di andare in pensione da vice questore. A Lucca la notte appena trascorsa il suo cuore ha smesso di battere. Sono tanti gli agrigentini che lo ricordano come una persona cordiale e disponibile. Alla famiglia le condoglianze dell’interno staff di Agrigentooggi.