Agrigento. Pericolo zona rossa “scampato”, il sindaco chiarisce

Agrigento entrerà in zona rossa o no? La domanda, nelle ultime ore, che sta impegnando le menti di tantissimi cittadini è questa. C’è tanta confusione sui parametri inseriti dal governo Draghi che fanno entrare automaticamente un comune nella “temuta” zona rossa. A chiarire è il sindaco di Agrigento, Franco Micciché: “Siamo lontani dalla zona rossa-dice-. Il parametro che determina la Zona rossa è l’incidenza settimanale dei nuovi casi di positività, ieri era 89, siamo ancora lontani per dichiarare Agrigento Zona rossa, pertanto esorto la cittadinanza a rispettare le norme, evitare assembramenti, feste, invito tutti al buon senso”. Il totale dei positivi in città è di 154, secondo il bollettino dell’Asp del 25 marzo.