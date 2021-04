Agrigento, per Pasqua arriva la pizza solidale: iniziativa di Francesco Ceresi (VIDEO)

Un iniziativa che non è uno spot, perché la solidarietà è sempre un gesto da imitare. Così Francesco Ceresi ha deciso di preparare pizze e donarle a chi ha bisogno. “Un gesto – dice il ristoratore agrigentino – che spero possa essere imitato anche dai miei colleghi”. Basta davvero poco per aiutare chi sta peggio di noi. Ci piacerebbe che questa piccola gentilezza fosse contagiosa: tutti hanno eccedenze che sprecano, non costa nulla fare queste piccole azioni che, se diventassero comuni, sarebbero davvero incisive, nel bene. “La nostra – spiega Ceresi – è una iniziativa semplice ma molto efficace soprattutto nel momento in cui dovesse essere condivisa da altri esercenti”. Franesco Ceresi gestisce il Boulevard Ristorante Pizzeria e da qualche tempo si sta specializzando nella produzione di ottime pizze napoletane, con ambizione vuole migliorare e aumentare sempre più la qualità del prodotto più apprezzato al mondo.