Poste Italiane, festa PCL: GialloBlu travolti 6-1 – VIDEO

AGRIGENTO – Cala il sipario sul 1° Torneo di Calcio a 5 dei lavoratori di Poste Italiane, promosso dalla SLP CISL Agrigento, con la netta vittoria di Agrigento PCL che nella finalissima disputata sabato sera ha superato i GialloBlu con un rotondo 6-1, coronando un percorso impeccabile.

Una gara dominata fin dai primi minuti dalla formazione del capoluogo, capace di imporsi con gioco, intensità e concretezza. A nulla sono valsi i tentativi dei GialloBlu, che hanno dovuto cedere il passo alla squadra più solida del torneo.

Al termine dell’incontro, si è svolta la cerimonia di premiazione, che ha celebrato non solo la squadra vincitrice ma anche i protagonisti individuali di questa edizione inaugurale. Il premio come miglior giocatore è andato a Simone Scifo, autentico trascinatore di Agrigento PCL. Andrea Ruoppolo, punto di riferimento anche nell’organizzazione dell’evento, è stato eletto miglior portiere, mentre il riconoscimento di capocannoniere è stato assegnato a Gianluca Raia , autore di una valanga di gol.

Riconoscimenti speciali anche per la terza classificata, Favara, premiata con una coppa celebrativa, e per i due arbitri della manifestazione, Alessandro Barba e Roberto Rizzo, per la professionalità e l’equilibrio garantiti durante tutte le partite.

Pietro Ribecca, coordinatore territoriale Slp Cisl e Federica Palmeri, segretario organizzativo, hanno voluto sottolineare il valore del torneo: “lasciamo fuori dal campo i problemi di tutti i giorni e ci godiamo questi momenti di aggregazione come in una bella famiglia”.

Il torneo, che ha coinvolto centinaia di dipendenti postali del territorio, si è rivelato un successo non solo sportivo, ma anche umano. Tra sfide serrate, tifo caloroso e spirito di squadra, è emerso il valore di un’iniziativa capace di unire, rigenerare relazioni e restituire entusiasmo all’interno dell’ambiente lavorativo.

Con la promessa – e l’auspicio – di rivedersi presto per una seconda edizione ancora più partecipata. La squadra Agrigento PCL rappresenta proprio i lavoratori del comparto recapito/logistica della filiale di Agrigento.

