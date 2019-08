Agrigento, paura per un incendio divampato vicine le palazzine

Tanta paura per un incendio divampato in alcuni terreni, all’ora di pranzo, nella zona a valle tra le vie Dante e Manzoni, precisamente a ridosso delle vie Della Pace e Solferino. In pochi attimi la sterpaglia ha iniziato a bruciare, e le fiamme si sono estese. Una densa coltre di fumo si è spinta fino a raggiungere la centralissima via Manzoni, riducendo la visibilità.

Ad un certo punto il fumo ha invaso, addirittura, la zona alta della città, rendendo l’aria irrespirabile dalle parti di Porta di Ponte, via Atenea, e l’area attorno alla stazione ferroviaria.

Si è temuto il peggio per la presenza di alcune bombole del gas, all’interno di uno spazio recintato. Decine le telefonate di cittadini allarmati giunte al numero di emergenza. Ad evitare possibili deflagrazioni l’intervento provvidenziale, e tempestivo dei Vigili del fuoco di Agrigento, e del personale della Forestale.