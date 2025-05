Ha preso ufficialmente il via l’intervento per la bonifica del sito inquinato di Contrada Consolida, nel territorio del Comune di Agrigento. Un’azione resa possibile grazie al finanziamento regionale deliberato il 9 dicembre 2024, attraverso il quale l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti ha stanziato 11.500 euro a valere sulla Legge Regionale del 12 agosto 2024, articolo 9, che istituisce un fondo di progettazione per la bonifica dei siti contaminati.

L’intervento consiste nella realizzazione di piani di indagine ambientale preliminari, primo passo fondamentale per valutare l’entità e la natura dell’inquinamento in una delle discariche dismesse ricadenti nel territorio agrigentino.

La procedura si inserisce in un più ampio programma di risanamento ambientale che interessa 292 siti dismessi in Sicilia, suddivisi in base all’estensione.

Il sito di Consolida, con una superficie pari a 105.507 mq, rientra nella categoria più ampia prevista dal bando, che prevede il finanziamento massimo di 11.500 euro per discariche tra i 50.001 e i 250.000 mq.

La Determinazione Dirigenziale del 9 aprile 2025 ha dato attuazione concreta al progetto, approvando la documentazione di gara e affidando l’incarico professionale al Dott. Geologo Antonio Calamita, selezionato attraverso la piattaforma informatica in uso all’amministrazione.

L’offerta risultata vincente ha previsto un ribasso dell’1% sull’importo a base d’asta di 9.063,68 euro, con un’aggiudicazione finale pari a 11.384,99 euro.

La bonifica di C/da Consolida, seppur parziale, è un segnale positivo verso la riqualificazione di zone periferiche e spesso dimenticate.

