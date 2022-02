Agrigento-Palermo, in programma l’audizione dei vertici ANAS in commissione mobilità

La IV Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità sentirà questa settimana i vertici ANAS convocati in merito allo stato dei lavori sulla Agrigento-Palermo, i sindacati e i Sindaci delle comunità coinvolte.

“Riteniamo doveroso raccogliere le sollecitazioni dei tanti siciliani che ormai da troppo tempo sono costretti a percorrere una strada martoriata dal prolungarsi indefinito dei cantieri”, commenta la Presidente On. Savarino.

“Abbiamo in programma un’audizione con i vertici ANAS per approfondire le modalità con cui si potranno garantire gli avanzamenti attesi per i prossimi mesi e senza i quali la Regione, come già dichiarato dal governo regionale, richiederà la rescissione del contratto con il contraente generale CMC”, aggiunge l’Onorevole che prosegue “ho convocato pure i sindacati raccogliendo le loro preoccupazioni, e i Sindaci dei Comuni coinvolti. Non è la prima volta che ci facciamo portavoce di una situazione allarmante e che ha ormai esasperato tutti, ed è ora che gli utenti delle Strade statali 121 e 189 abbiano risposte puntuali e soprattutto tempistiche certe e indifferibili rispetto alla definitiva conclusione dell’odissea dei lavori che avrebbero dovuto, da tempo, ammodernare la strada a scorrimento veloce Agrigento-Palermo”.