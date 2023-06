Ordinanza del Sindaco per il controllo delle bevande alcoliche e il riposo notturno: Comune e autorità chiamate a garantire il rispetto delle regole e la tranquillità dei cittadini

Agrigento: nuova ordinanza del Sindaco per il controllo delle bevande alcoliche e il riposo notturno. Il Comune e le autorità competenti chiamate a garantire il rispetto delle regole e la tranquillità dei cittadini

Il Sindaco ha emesso l’Ordinanza Sindacale N.64/2023, che impone restrizioni agli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche al fine di prevenire situazioni di aggregazioni serali e notturne che disturbano la quiete e il riposo pubblico. Questa ordinanza sarà in vigore dal 27 giugno al 31 luglio 2023.

Le disposizioni dell’ordinanza vietano la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche contenute in bottiglie e bicchieri di vetro da parte degli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, dei negozi di vicinato e dei chioschi bar mobili su ruote itineranti, compresi i distributori automatici, su tutto il territorio comunale. Questa misura mira a preservare l’ordine e la sicurezza pubblica. Inoltre, è vietato il consumo e l’abbandono in luoghi pubblici o aperti al pubblico di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in bottiglie di vetro o in contenitori simili.

L’ordinanza proibisce anche la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24:00 fino alla chiusura degli esercizi. Tuttavia, viene consentita la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dopo le ore 24:00, ma solo all’interno dei locali pubblici come bar e ristoranti, o negli spazi esterni di pertinenza concessi regolarmente.

L’ordinanza stabilisce anche gli orari di chiusura per diversi tipi di esercizi al fine di garantire il rispetto della quiete pubblica. Nel centro città, i locali dovranno chiudere alle ore 2:00 tutti i giorni, con l’obbligo per i titolari di ridurre le emissioni sonore all’esterno a partire dalle ore 24:00. È consentita la diffusione di musica a basso volume che non disturbi il riposo notturno, nel rispetto delle normative vigenti.

Nelle zone balneari come San Leone, il Villaggio Mosè, le frazioni e i quartieri periferici, i locali dovranno chiudere alle ore 2:00 dal lunedì al giovedì e la domenica, con l’obbligo di ridurre le emissioni sonore all’esterno a partire dalle ore 1:00. Il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi, gli esercizi dovranno chiudere alle ore 3:00, sempre con l’obbligo di ridurre le emissioni sonore all’esterno a partire dalle ore 1:00.

L’ordinanza concede una tolleranza di 30 minuti per le operazioni di sgombero e sistemazione dei locali necessarie da parte dei titolari degli esercizi. L’Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre ulteriormente gli orari in caso di necessità o situazioni che compromettano la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. Adesso spetta al Comune e alle autorità competenti impegnarsi affinché le regole stabilite vengano rispettate da tutti. È fondamentale che l’ordinanza sia attuata in maniera efficace, in modo da evitare che i cittadini esasperati si ritrovino a passare nottate insonni a chiamare i numeri di emergenza. È responsabilità delle autorità locali garantire la sicurezza e la tranquillità di tutti i residenti, assicurandosi che le disposizioni siano rispettate e che eventuali situazioni problematiche vengano affrontate tempestivamente. Solo attraverso un’azione congiunta e una stretta collaborazione tra le istituzioni e la comunità locale sarà possibile preservare la serenità e il riposo pubblico.