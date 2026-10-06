Revocata l’individuazione del 2 ottobre. Il sindaco Sodano indica Mario Nunzio Anastasio, iscritto all’Albo della Campania. Ancora da completare la procedura di assegnazione.

AGRIGENTO – Roberto Nobile rinuncia e il Comune cambia scelta per il nuovo segretario generale. Il sindaco Michele Sodano ha individuato Mario Nunzio Anastasio come successore di Maria Concetta Floresta, revocando il precedente provvedimento firmato appena tre giorni prima.

Il passaggio è contenuto nella determinazione sindacale numero 115 del 5 ottobre 2026. L’atto prende atto della rinuncia di Nobile, comunicata con una nota acquisita al protocollo del Comune nella stessa giornata. Nel provvedimento non vengono indicate le motivazioni della decisione.

Nobile era stato individuato il 2 ottobre tra i 19 candidati che avevano presentato il curriculum. La prospettiva del ritorno ad Agrigento, dopo anni al Nord, era stata accompagnata dalle sue parole: «È stata una scelta difficile, anche per motivi personali, che ho dovuto fare in poche ore. Diciamo che il cuore ha prevalso sulla ragione». A quella prima disponibilità è ora seguita la rinuncia formale.

Il sindaco ha quindi scelto un altro professionista nell’ambito della medesima procedura. Mario Nunzio Anastasio risulta già in servizio come segretario comunale ed è iscritto all’Albo dei segretari comunali e provinciali della Regione Campania, nella fascia professionale A*. Il suo curriculum, si legge nella determina, evidenzia «competenze tecnico-giuridiche e gestionali confacenti alle esigenze di questo Ente».

Anche per Anastasio si tratta, al momento, dell’individuazione, alla quale dovranno seguire i passaggi per l’assegnazione e la nomina. Il provvedimento sarà trasmesso alla sezione regionale siciliana dell’Albo presso la Prefettura e al Ministero dell’Interno, oltre che ai professionisti interessati e alla segretaria uscente. Non è ancora indicata una data di inizio dell’incarico.

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