Agrigento, no Green pass sfilano in piazza

Tornano le manifestazioni contro il Green Pass, ad Agrigento si è tenuta una manifestazione nel pomeriggio. Un corteo è partito dal Viale ed è arrivato davanti la Prefettura. Una bara avvolta dal tricolore e con lumini funebri a celebrare, secondo i no Green pass, la morte della libertà. (GUARDA IL VIDEO) Intanto va detto che in due settimane i vaccini somministrati sono aumentati di un terzo. Comincia a vedersi la spinta del Green Pass in tutta Italia , ma rimane una grossa fetta di irremovibili: sono ancora 7 milioni e 600mila gli italiani che non hanno fatto neanche una dose. E sono quelli tra i 30 e i 49 anni che fanno piu’ resistenza. Mentre tra i piu’ giovani l’adesione e’ alta: l’80,5% nella fascia tra i 20 e i 29 anni si e’ immunizzato. Il desiderio di socialita’ spinge la campagna anche tra i teenager: 3 milioni di ragazzi tra i 12 e i 19 anni hanno fatto le due dosi, il 68,27% ha gia’ fatto la prima. Sono in totale 88 milioni i vaccini finora somministrati, con l’81,9% della popolazione over 12 che ha completato il ciclo. Una percentuale che sfiora l’86% se si considera chi ha fatto almeno una dose. Se nella prima settimana di ottobre sono stati 830mila i vaccini, in quella appena conclusa sono stati oltre 1,2 milioni (il 35% in piu’). E di queste 345mila sono state prime dosi. Ma il 17,75% tra i 30 e i 39 anni e il 17,52% tra i 40 e i 49 anni sfuggono ancora. In numeri assoluti e’ quest’ultima fascia (40-49) ad avere il numero piu’ alto di non vaccinati: 1.539.524, mentre gli italiani tra i 30 e i 39 anni senza prima dose sono 1.205.796. Un’ampia fetta della popolazione attiva, che ha scelto di effettuare i tamponi per ottenere il GREEN PASS . Ma anche se le misure attualmente in vigore sono valide fino al 31 dicembre, e’ difficile che sia quella la data del ritorno alla normalita’. Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè si è detto soddisfatto del numero dei vaccini in città, siamo un comune virtuoso ha detto in un intervista rilasciata al nostro quotidiano.