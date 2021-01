Agrigento, gettano rifiuti in strada: multati 16 “incivili”

Si dimostra efficace l’istituzione della squadra ecologia della Polizia Municipale di Agrigento voluta dal sindaco Franco Miccichè, dall’assessore Aurelio Trupia e istituita e coordinata dal comandante del Corpo col. Gaetano Di Giovanni. I risultati si registrano ogni giorno, con numerosi cittadini colti sul fatto a gettare i rifiuti in maniera irregolare.

Ma ci sono giornate, come quella di oggi, in cui si registrano picchi di 16 persone scoperte ad abbandonare i rifiuti per strada. Per tutti è arrivata la multa di 600 euro e la segnalazione agli uffici per controllare la regolarità della loro posizione ed eventualmente procedere per evasione della tassa.

Il servizio comunque continuerà senza sosta giorno e notte e durerà ancora per diversi mesi. L’invito dell’amministrazione comunale è quindi quello di mettersi in regola per il conferimento dei rifiuti, così da pagare il giusto ed evitare d’incappare in costose sanzioni che andrebbero comunque ad aggiungersi all’obbligo di registrarsi.