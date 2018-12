Agrigento, Monella sposa la Lega di Salvini

La scelta dell’ex Movimento Cinque stelle porta inevitabilmente alla costituzione del gruppo consiliare del Carroccio all’ombra dei templi: il primo in Aula Sollano. “Si, sono passata alla Lega dove hanno grande stima di me”, motiva la sua scelta l’insegnante.

Nuovo cambio di casacca quindi per Rita Monella. Eletta nel M5stelle, transitata poi in Diventerà Bellissima di Nello Musumeci, ed oggi in procinto di ufficializzare il passaggio alla Lega di Salvini. A confermarlo è la stessa consigliera comunale di Agrigento. Monella ammette: “Si, sono passata con la Lega, lo comunicherò in Aula Sollano nella prima seduta utile. Intanto è atteso per le prossime ore un comunicato del coordinamento provinciale della Lega“.