Il “Miracolo di Marcellino” al Teatro Giuseppe Lena di Cammarata

La commovente storia di “Marcellino pane e vino” ispirata dal libro di Josè Maria Sanchez Silva e divenuta poi un celebre film, arriva con un musical al Teatro Giuseppe Lena di Cammarata.

Il progetto, nato su iniziativa dell’AC Parrocchiale di San Vito Martire, si è via via allargato alla partecipazione dell’intera comunità.

Un’esperienza intensa e coinvolgente nata per trasmettere emozioni, relazioni, arte ed un messaggio d’amore senza tempo.

I testi sono di Paolo Galli e le musiche di Mons. Marco Frisina. Lo spettacolo avrà luogo venerdì 14 e sabato 15 dicembre alle ore 21:00 presso il Teatro Comunale “G. Lena” di Cammarata (sito in Via Caduti in Guerra). Il contributo per l’ingresso è di euro 5,00.