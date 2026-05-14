Agrigento, Michele Sodano incontra l’europarlamentare Giuseppe Lupo: “Servono competenze per intercettare i fondi europei”

AGRIGENTO – Un confronto sui fondi europei, sulla programmazione strategica e sulle opportunità che l’Europa può offrire al territorio agrigentino. Il candidato sindaco di Agrigento, Michele Sodano, ha incontrato l’europarlamentare Giuseppe Lupo per discutere delle prospettive di sviluppo della città attraverso una maggiore capacità di progettazione e accesso ai finanziamenti comunitari.

“È stato un momento importante di approfondimento e visione – ha dichiarato Sodano – che conferma quanto sia fondamentale avere competenze e relazioni istituzionali capaci di aprire nuove prospettive per il nostro territorio”.

Nel corso dell’incontro, il candidato sindaco ha ribadito uno dei punti centrali del proprio programma amministrativo: la creazione di un Ufficio di Progettazione Europea e Programmazione Strategica all’interno del Comune di Agrigento. Una struttura stabile e qualificata che possa lavorare quotidianamente all’intercettazione di bandi e finanziamenti regionali, nazionali ed europei.

“Agrigento non può più permettersi di perdere occasioni per mancanza di programmazione o capacità progettuale – ha aggiunto Sodano –. Vogliamo costruire una città capace di attrarre investimenti, creare infrastrutture sociali nei quartieri, valorizzare il patrimonio culturale e turistico, sostenere giovani e imprese e migliorare i servizi”.

L’obiettivo, secondo il candidato, è accompagnare Agrigento verso “una crescita moderna, sostenibile e realmente europea”, trasformando le idee in progetti concreti e opportunità reali per i cittadini.

Sodano ha inoltre rivolto un ringraziamento alla lista “Partito Democratico/Agrigento in Movimento” “per il contributo politico e umano che sta dando a questo gioioso percorso condiviso”. “Stiamo costruendo insieme una proposta seria, credibile e aperta – conclude – con l’obiettivo di restituire ad Agrigento presente e futuro”.

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