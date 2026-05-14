Pomeriggio di incontri e confronto per il candidato sindaco di Agrigento Dino Alonge, impegnato in una serie di appuntamenti con ordini professionali e rappresentanti del mondo produttivo cittadino.

Alonge ha incontrato l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Agrigento, guidato dal presidente Salvatore Occhipinti, nell’ambito del percorso di dialogo aperto ai candidati sindaco sui temi della sanità e dei servizi sociosanitari del territorio.

Nel corso del confronto si è parlato di sanità territoriale, servizi di prossimità, assistenza ai cittadini e valorizzazione delle competenze infermieristiche.

«Ascoltare chi ogni giorno vive il territorio, lavora negli ospedali e assiste i cittadini significa confrontarsi con la realtà vera della città, fatta di bisogni, difficoltà ma anche di competenze e professionalità straordinarie», ha dichiarato Dino Alonge. «La sanità territoriale e i servizi di prossimità devono tornare al centro dell’azione amministrativa e istituzionale».

Nel fitto pomeriggio di appuntamenti, il candidato del centrodestra ha fatto tappa anche nella sede del CNA di Agrigento, dove ha incontrato rappresentanti del mondo delle imprese, degli artigiani, dei pensionati e delle famiglie.

Al centro del confronto i temi dello sviluppo economico, del lavoro, dei servizi e del sostegno alle attività produttive, in una fase considerata cruciale per il futuro della città.

«Il nostro percorso continua con l’ascolto, il confronto e la presenza costante sul territorio», ha aggiunto Alonge. «Agrigento ha bisogno di una politica capace di stare tra la gente e affrontare i problemi reali della città».

Intanto prosegue anche l’attività politica e organizzativa della coalizione che sostiene la candidatura di Dino Alonge. Venerdì 15 maggio alle ore 16, all’Hotel dei Pini di Porto Empedocle, è previsto un incontro con i candidati delle liste a sostegno del candidato sindaco insieme ai deputati nazionali e regionali della coalizione composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Forza Azzurri, Grande Sicilia e Udc.

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