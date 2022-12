Agrigento, meno tre giorni per approvare gli strumenti finanziari

Il bilancio di previsione 2022 dovrebbe essere approvato entro la fine dell’anno: mancano tre giorni per approvare , non solo il bilancio, ma anche il consuntivo del 2021. Dopo l’ok da parte della giunta comunale di Agrigento, mancherebbero i pareri contabili dei revisori e per i quali il comune è già commissariato dalla Regione. “Strumenti finanziari – dice Giuseppe Di Rosa del Codacons- che il consiglio comunale di Agrigento avrebbe dovuto portare al voto entro il mese di aprile 2022.”

Il bilancio di previsione è il principale strumento di programmazione dell’Ente. Approvato prima dell’inizio dell’anno di riferimento, registra tutte le entrate disponibili per il finanziamento degli interventi che il Comune intende attivare. Il Consuntivo è ,invece, il risultato degli introiti ricevuti e delle spese fatte nel 2021.