Tutto è partito da una scenata di gelosia, accompagnata da insulti. Poi è “volato” qualche ceffone. La scena sotto gli occhi di passanti e commercianti, nonché di tanti turisti.

Protagonisti due fidanzati, poco più che trentenni, in questo periodo in vacanza ad Agrigento. Teatro del litigio, avvenuto in pieno giorno, la via Atenea.