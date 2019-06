Agrigento, lite in famiglia: interviene la polizia

Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, guidata da Francesco Sammartino, sono intervenuti in un’abitazione di San Leone, quartiere balneare della Città dei Templi, in seguito ad una segnalazione che indicava una lite coniugale in corso.

Una volta giunti sul posto i poliziotti hanno trovato marito e moglie, entrambi settantenni, in escandescenza: grida e urla uditi da tutto il vicinato che, preoccupato, ha segnalato il fatto alla polizia.

Gli agenti hanno riportato la calma nell’abitazione cercando di ridimensionare il problema.