Le fiamme, per cause ancora da stabilire, si sono sprigionate in un’abitazione di Via Ortolani, alle spalle di piazza Ravanusella, nel centro storico di Agrigento.

In poco tempo le fiamme sono divampate e il fumo era visibile da tanti punti della città.

Sul posto i Vigili del fuoco. L’appartamento pare sia abitato da alcuni giovani extracomunitari, che al momento delle fiamme però si erano dileguati.