Azione meritoria del consigliere comunale e assessore allo sport, Gerlando Piparo, cha ha provveduto a fare ripulire lo stadio Esseneto di Agrigento a proprie spese.

Non nuovo ad atti del genere, Piparo ha pubblicato sulla propria pagina facebook un collage di immagini che testimoniano l’avvenuta pulizia degli spalti, la sanificazione ed igienizzazione dei bagni e lo scerbamento degli spazi esterni all’impianto sportivo.

“Essere amministratore per me significa anche questo, mettermi a disposizione dei miei concittadini e fare tutto ciò che mi è possibile per rendere la mia città più bella e vivibile. La mia iniziativa vuole essere anche opera di sensibilizzazione di tutti i cittadini a mantenere pulita la città, è necessario che tutti facciano la loro parte.

Per quanto mi riguarda io ce la metto tutta.

Nell’ottica di una collaborazione generale, e di programmazione, seguiranno interventi di adeguamento e di abbattimento delle barriere architettoniche, un tema a me particolarmente caro.

Stiamo lavorando con dedizione ed amore per la città, al di là di steccati politici, facendo seguire sempre i fatti alle parole”.