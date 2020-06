Agrigento, la polizia Penitenziaria torna in piazza – VIDEO

Il personale della polizia Penitenziaria Siciliana, questa mattina, e’ tornato in piazza a protestare. Chiedono dignità e rispetto per il lavoro di forza di polizia, l’aumento degli organici e l’adeguamento delle strutture.

A scendere in piazze le sigle sindacali Sappe, Osapp, Uilpa, PolPen, Fns Cisl. Ad Agrigento gli appartenenti alla Penitenziaria hanno messo in atto un sit-in sotto le Prefettura. Ecco le interviste di Daniele Navarra (Sappe) e Salvatore Gallo Cassarino (Cisl). GUARDA IL VIDEO