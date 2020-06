Allestimento e gestione degli stabilimenti balneari in emergenza coronavirus e post lockdown.

E’ questo il tema di un seminario online organizzato da Confcommercio Agrigento in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, che si terrà venerdì 26 giugno alle 10.

All’appuntamento, che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Confcommercio interverranno Angelo Biondi del Sib Confcommercio della provincia di Agrigento, il responsabile del Demanio Marittimo, Olimpia Campo, dirigente Area 2 STA AG-CL ed il comandante della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle Gennaro Fusco.

Durante la diretta, moderata dal giornalista Domenico Vecchio, sarà possibile intervenire per porre domande anche in riferimento alle problematiche varie riguardanti la categoria.

In considerazione dell’importanza dei suddetti argomenti vi invitiamo a non mancare estendendo l’invito anche ai non iscritti al SIB-Confcommercio.