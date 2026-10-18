Agrigento, Sodano, De Luca e La Vardera: la politica guarda già al 2027

La settimana dall’11 al 17 ottobre mette insieme emergenze cittadine, risorse per il territorio e strategie politiche in vista delle Regionali. Ma il banco di prova resta uno: i risultati.

Una settimana di confronti, critiche e prospettive politiche. Ad Agrigento Michele Sodano è chiamato alla prova del governo, Cateno De Luca incalza sul metodo amministrativo e Ismaele La Vardera costruisce il proprio percorso verso le Regionali del 2027. Tre protagonisti e, al di là delle rispettive strategie, una verifica comune: trasformare le parole in risultati.

Le criticità della città

Il 12 ottobre William Giacalone, di Forza Italia, e Dino Alonge contestano i primi mesi dell’amministrazione Sodano, sollevando questioni che riguardano Maddalusa, i cantieri AICA, i servizi cittadini, le mense scolastiche e le commissioni consiliari.

Il tema posto è quello dell’efficacia dell’azione amministrativa: interventi concreti, tempi certi e responsabilità definite.

La battaglia sulle risorse

Il 13 ottobre Sodano e La Vardera sostengono all’Assemblea regionale siciliana la proposta per superare il tetto annuale di 600 mila euro destinato ai Comuni che ospitano parchi archeologici.

Sulla base degli incassi del 2025, Agrigento potrebbe ottenere circa 790 mila euro aggiuntivi all’anno. Una possibilità importante, ma la misura deve ancora completare il proprio iter ed essere approvata.

De Luca attacca, Sodano replica

Il confronto si alza di tono il 16 ottobre, quando Cateno De Luca, accompagnato da Salvatore Fanara, attacca il sindaco soprattutto sulla vicenda Maddalusa, chiedendo un metodo amministrativo più incisivo e decisioni più rapide.

Il giorno successivo Sodano replica con un video di diciannove minuti. Richiama la necessità di risorse, personale e strumenti normativi adeguati e sottolinea anche le competenze della Regione su alcuni interventi relativi alla viabilità.

Al di là dello scontro politico, il punto resta capire cosa sia stato fatto, quali ostacoli impediscano di intervenire e soprattutto quali siano i tempi per superarli.

La Vardera guarda al 2027

Per Ismaele La Vardera il lavoro all’ARS si intreccia ormai con la costruzione di una proposta politica per la Sicilia. Anche la battaglia sulle risorse dei parchi archeologici diventa così un banco di prova: le iniziative parlamentari acquistano peso quando riescono a produrre effetti concreti sui territori.

Agrigento e la partita politica

Le strategie per il 2027 sono già entrate nel confronto. Sodano deve misurarsi con i problemi quotidiani di una città complessa; De Luca deve accompagnare le critiche con alternative praticabili; La Vardera deve dimostrare che il proprio progetto politico può tradursi anche in risultati legislativi.

Agrigento, però, non può diventare soltanto il palcoscenico sul quale anticipare la prossima campagna elettorale.

Maddalusa non si risana con una polemica. Le strade non si sistemano con un video. I finanziamenti non arrivano con una promessa.

Alla fine conteranno gli atti approvati, i fondi ottenuti, gli interventi realizzati e i problemi risolti. Il resto è rumore politico.

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