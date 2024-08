“Le forze politiche che appoggiano la mia amministrazione mi hanno garantito la maggioranza in Consiglio, quella che serve per poter governare con tranquillità e dare risposte ai cittadini”. Con queste parole il sindaco di Agrigento Francesco Micciché annuncia che oggi firmerà la nomina degli assessori comunali riconfermando la stessa composizione che era stata azzerata lo scorso 22 luglio.

Miccichè, dopo aver “licenziato” gli assessori ha avviato una serie di consultazioni serrate e approfondite al fine della ricomposizione dell’esecutivo. I primi ad entrare nello studio del sindaco sono stati gli assessori uscenti, poi ogni consigliere comunale in carica ed infine i parlamentari nazionali e regionali della maggioranza di centrodestra che sostengono l’amministrazione Miccichè.

Il sindaco Miccichè afferma: “Auspico responsabilità e collaborazione da parte di tutte le forze politiche di centrodestra per rilanciare, con un assetto politico e amministrativo stabile e solido, la linea d’azione efficace e condivisa”.

La giunta, dunque, salvo colpi di scena, sarà ancora composta dagli assessori: Gioacchino Alfano, Carmelo Cantone, Costantino Ciulla, Patrizia Lisci, Gerlando Piparo, Gerlando Principato, Alessandro Sollano, Marco Vullo e Aurelio Trupia (vice sindaco).

In un primo momento si era pensato di allargare la coalizione, facendo spazio alla Dc che per il momento è all’opposizione. Il gruppo è composto da 4 consiglieri comunali: Roberta Zicari, Pietro Vitellaro, Pasquale Spataro e Alessia Bongiovì che avrebbero potuto dare stabilità alla maggioranza di governo. “Se ci avesse chiamato – dice Roberta Zicari – saremmo andati a spiegare come rilanciare la sua azione amministrativa e come si scrive una delibera. Ha azzerato la giunta per rilanciare l’azione amministrativa – conclude l’esponente della Dc – per poi confermare tutti”.

“Le motivazioni addotte dal sindaco – aggiunge il responsabile del dipartimento trasparenza enti locali del Codacons, Giuseppe Di Rosa – cioè una riflessione e un nuovo impulso alle attività politiche – appaiono oggi come uno schermo dietro cui si cela una manovra politica di poco conto. L’atto di revoca, che doveva fungere da stimolo per una rinnovata attività di riflessione, rischia di rivelarsi un semplice strumento per guadagnare tempo e, in ultima analisi, per riportare in sella la stessa squadra di governo. Questo rimpasto fittizio getta ombre sull’intera gestione comunale, minando la credibilità delle istituzioni locali.

Se davvero si vuole rilanciare l’azione amministrativa, occorre trasparenza e coerenza nelle scelte. I cittadini devono poter fidarsi dei loro rappresentanti, e questo può avvenire solo se le azioni politiche sono supportate da reali cambiamenti e non da mere strategie di sopravvivenza politica”.