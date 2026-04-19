L’eccellenza è donna: ad Agrigento la nuova mappa della leadership al femminile

Grande successo per il convegno promosso dall’Inner Wheel al Teatro Pirandello. Istituzioni e associazionismo a confronto sulle pari opportunità: “L’autorevolezza non ha genere, ma visione e competenza”.

Il foyer del Teatro Pirandello si è trasformato in un laboratorio di idee e impegno civile in occasione del convegno “Donne e Uffici Pubblici: le Pari Opportunità dalle Radici Costituzionali alle Quote Rosa”. L’iniziativa, ideata e promossa dalla presidente dell’Inner Wheel Club di Agrigento, Patrizia Vitellaro Di Giovanni, ha saputo riunire le più alte cariche istituzionali del territorio, disegnando una vera e propria mappa della leadership femminile agrigentina.

Un “Interclub” da recordL’evento ha assunto i tratti di un eccezionale “Interclub”, vedendo la partecipazione corale di numerose associazioni (A.N.D.E., FIDAPA, Soroptimist, Lions, Rotary, Rotaract e molte altre), a testimonianza di come il linguaggio comune tra istituzioni e associazionismo possa arrivare con forza al cuore della città.Dalle madri costituenti alle sfide moderneI lavori, moderati con eleganza dalla giornalista Margherita Trupiano, sono stati aperti dalla prof.ssa Ornella Spataro(Università di Palermo), che ha tracciato il percorso dalla parità formale a quella sostanziale, partendo dal DNA della nostra Repubblica.Il dibattito ha poi dato voce a un parterre di relatrici d’eccezione, ognuna portatrice di una prospettiva unica sul ruolo della donna nei vertici pubblici:

Elisa Vaccaro (Vice Prefetto): ha insistito sull’importanza del contesto formativo per sviluppare resilienza nelle carriere.Andreina Occhipinti (Consigliere Corte di Cassazione): ha riletto le pari opportunità come valore aggiunto per l’intero progresso sociale.Vincenza Gaziano (Pres. Ordine Avvocati): ha ricordato il ruolo precursore dell’Avvocatura nel dibattito sulla presenza femminile.Anna Puci (Dir. Casa Circondariale): ha toccato il tema dei sacrifici personali e del pregiudizio che spesso assimila la fermezza femminile a modelli maschili.Claudia Gucciardo (Pres. Ordine Notai): ha evidenziato la necessità di scardinare le resistenze culturali sulla gestione familiare.Rossana Florio (Dir. Archivio di Stato): ha emozionato il pubblico parlando della “memoria delle invisibili” custodita nei documenti storici.Stella Vella (Segr. Ordine Commercialisti): ha posto l’accento sull’empatia e la capacità di ascolto come driver gestionali.

Fare squadra per il futuroVisibilmente soddisfatta la presidente, che ha sottolineato il valore del “fare squadra”:.L’incontro si è concluso con un caloroso ringraziamento a tutti i partner e ai presidenti dei club coinvolti, confermando che l’unione di intenti è l’unica via per una reale evoluzione civile della città.

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