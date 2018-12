Agrigento, la giunta comunale approva codice etico e di comportamento

Il Codice approvato, per il quale è stato richiesto il contributo della cittadinanza con apposito avviso del 13.09.2018, per un verso aggiorna la precedente versione alle modifiche introdotte dalla normazione succedutasi (a titolo indicativo, regolamento europeo relativo alla tutela dei dati personali in vigore da maggio 2018 e la prima codificazione di dettaglio sul whistleblowing intervenuta nel corso e sul finire dell’anno), per altro prova a coniare prescrizioni comportamentali marcatamente basate sulla responsabilizzazione diffusa e non autolimitata a un ruolo/funzione (si è tutti responsabili, ndr) e su profili operativi di pronta leggibilità che si è richiesti di tenere (da parte di tutti, ndr) sia nei rapporti interni che in quelli con l’utenza, ma anche nei rapporti privati, talché – per fare qualche esempio – formule come “conflitto di competenza”, “obbligo di astensione”, “decoro e compostezza in servizio”, o regole per la gestione delle verifiche di fatto con report fotografico, o l’istituzione del casellario disciplinare, tutte con le relative declinazioni e anche refluenze in sede di valutazione delle performance individuali e collettive, risultino più agevolmente individuabili dagli operatori ma anche governabili, quando necessario, sulla scorta di regole precostituite.