Agrigento intima negli scatti di Angelo Pitrone

Il nuovo anno ci regala il libro fotografico di Angelo Pitrone, “Agrigento intima” una pregevole pubblicazione edita da Medinova la Casa editrice di Antonio Liotta. Si tratta di un centinaio di foto, realizzate negli ultimi quindici anni con tecnologia digitale, che immortalano Agrigento con gli occhi attenti ed esperti di Angelo Pitrone; immagini scattate a partire dai primi anni duemila che raccontano molto sul processo di trasformazione di Agrigento e del suo territorio. Spiega Angelo Pitrone; “Da tempo coltivavo l’idea di un libro fotografico sulla mia città: Agrigento. Ma non riuscivo a convincere nessun editore a rischiare l’azzardo. Eppure, Agrigento, per la sua storia, per la sua posizione geografica e per i personaggi che ha espresso, meritava un progetto editoriale per immagini. La mia selezione, fatta tra una quantità di foto realizzate in questo scorcio di nuovo millennio, ha privilegiato una visione coloristica e privata della città. Non ho fotografato avendo fin dall’inizio lo scopo della pubblicazione. Ma semplicemente per il piacere di cogliere una luce o un angolo personale e intimo dei luoghi che ho vissuto e attraversato negli ultimi 15/18 anni della mia vita. Si è sviluppato un percorso che attraversando la vecchia collina di Girgenti, entrando nelle chiese, nei palazzi e per i vicoli, si sofferma a guardare le pietre dei templi e le piante e gli alberi che ne costituiscono il paesaggio naturale. Per spingersi fino ai due estremi del golfo, nel mare agrigentino racchiuso tra la marna di Punta Bianca e la scala dei Turchi. Cercando di evitare visioni scontate o pubblicitarie. Ho cercato di raccontare questa luce e questi luoghi per capirne la bellezza”. L’elegante volume a breve nelle librerie, di 180 pagine, reca in copertina una suggestiva immagine della parete di tufo che si trova all’inizio del quartiere Rabato, dove sono ubicati i resti di case scavate nella roccia e abitate fino alla frana del 1966. “Agrigento intima” contiene testi dello scrittore Matteo Collura, della filosofa francese Edith de la Heronniere e dell’attore Gianfranco Jannuzzo mentre i commenti alle fotografie sono di Beniamino Biondi. Dice quest’ultimo: “Agrigento Intima” è una ricognizione della città le cui fotografie sono la traduzione di un processo psicologico dell’autore, cioè di un sentimento che si forma in rapporto ai luoghi. Non è il dominio dell’occhio, in questo caso, ma lo sguardo che prevale: talvolta dialogico e affettuoso, altre scettico e disincantato, in molti casi ibrido fra tensioni contrapposte che recuperano il senso della memoria – non in termini retorici – e provano un discorso sulle possibili sorti di Agrigento. E qui accade che il destino in molti casi è già compiuto e l’identità muta senza connessioni fra le cose che rimangono -come lacerti di archeologia del presente, monumenti del minimo passaggio fra il ciclo della storia e la sconfitta delle idee – e cose che resistono, assunte a un immaginario collettivo del rapporto fra gli elementi antichi della Valle, la sontuosità di certi paesaggi d’orizzonte e il declino insoluto del centro storico”. Angelo Pitrone si occupa di fotografia fin dagli anni Settanta. Negli anni Ottanta pubblica un volume sul territorio di Agrigento: Viaggio nella Sicilia di Pirandello, per l’editore fiorentino Vallecchi (1984), e, più avanti, l’album fotografico Palermo Bandita (Sciascia ed.1997), con un testo di Giuseppe Tornatore. Nel 1998 appare Pirandello e i Luoghi del Caos, con lo scrittore Matteo Collura, sul paesaggio del Caos. Altri titoli: Solarium (2001), L’isola del mito (2000), I luoghi del romanzo (2004), Linea di terra (2005), Migranti (2006), Viaggio d’acqua (2006), La città degli angeli (2006), Convivio (2007), Berlino, oltre il muro ( 2009), Migranti (2009), Palermo Cordoba andata e ritorno (2011), Cefalù (2012), Favara. Storia di una rigenerazione possibile (2019), Leonardo Sciascia. Quasi vedendosi in uno specchio (Sciascia ed.2019).

LORENZO ROSSO