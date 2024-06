Un torneo che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da 13 nazioni.

Padel di grande spessore nella quarta edizione del torneo internazionale organizzato dal Tennis Club Città dei Templi.

Per gli amanti di questo sempre più popolare sport un weekend stellare con giocatori e giocatrici provenienti da 13 nazioni e con atleti di risonanza internazionale, tra cui coppie italiane che vestono la maglia della Nazionale Italiana.

A spuntarla in una finale tutta italiana la coppia formata dal siracusano Abbate ed il romano Graziotti che avevano già vinto questo torneo con compagni diversi nel 2022 e 2023, sulla coppia Iacovino e Brusa, vincitore con Abbate nell’edizione dello scorso anno.

Per Abbate e Graziotti ottavo titolo nel circuito Cupra Padel FIP (record).

Successo anche per la Fanti Academy Padel di Roma che, oltre ai quattro finalisti, annovera, in questo torneo, anche la partecipazione di Straquadaini, finalista lo scorso anno, Trombino, Lasgoity, Pirraglia e Platania usciti ai quarti di finale. Torneo di grande livello con coppie spagnole molto forti.

La particolarità che ha reso questa edizione speciale è stata la presenza per la prima volta del tabellone femminile che ha entusiasmato per qualità di gioco tutti i presenti. Vittoria delle portoghesi Fernandes /Santos Domingos sull’italiana Tommasi e la spagnola Martinez Sanjuan.

Grande soddisfazione dell’intero Consiglio Direttivo del Tennis Club Città dei Templi che è già proiettato all’organizzazione dell’edizione 2025 che si sposa perfettamente con Agrigento Capitale della Cultura 2025.

A premiare la finale femminile l’assessore allo Sport del Comune di Agrigento, Gerlando Piparo.