l giovane, residente ad Agrigento, è stato trasportato in codice rosso dopo una caduta. Sottoposto agli accertamenti sanitari, avrebbe riportato un trauma cranico, ma gli esami hanno dato esito negativo.

Sono meno gravi di quanto inizialmente temuto le condizioni del giovane rimasto ferito questa sera in via Francesco Crispi, ad Agrigento, in un incidente stradale autonomo. Si tratta di un 24enne agrigentino, soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale in codice rosso. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe scivolato, finendo rovinosamente a terra. Nell’incidente ha riportato un trauma cranico, che ha reso necessario il trasferimento in ospedale e l’esecuzione degli accertamenti diagnostici. Gli esami effettuati avrebbero dato esito negativo e il 24enne non sarebbe in pericolo di vita. Una notizia rassicurante dopo la preoccupazione iniziale legata alla gravità del codice assegnato durante i soccorsi. Resta da chiarire l’esatta dinamica della caduta e le circostanze che hanno provocato l’incidente.

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