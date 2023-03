Agrigento, inaugurata panchina rossa contro la violenza sulle donne

Una panchina rossa è stata inaugurata nello spazio antistante la Sala Polifunzionale del Centro Antiviolenza e Antistalking Telefono Aiuto di Agrigento. L’iniziativa nasce nell’ottica di una capillare attività di informazione e prevenzione che il Centro porta avanti da sempre per sensibilizzare l’opinione pubblica e per accrescerne la consapevolezza rispetto al fenomeno della violenza degli uomini contro le donne, anche al fine di promuovere una corretta cultura della relazione uomo-donna in ogni età e nella prospettiva di rafforzare il messaggio che una società libera dalla violenza e dagli stereotipi di genere è una società migliore.

La panchina è stata donata dall’associazione Leo Club Agrigento e rappresenta un gesto importante che testimonia l’impegno dell’associazione sensibile alle tematiche sociali. Non a caso il Centro Antiviolenza e il Leo Club Agrigento hanno scelto di collocarla in un luogo visibile a tutti, nel centro storico, nello spazio antistante il Centro Telefono Aiuto a testimonianza di un impegno che gli operatori del Centro portano avanti da 20 anni nella collettività e nelle scuole e marcare il territorio con la sua presenza muta, ma eloquente.

“La panchina rossa – è stato detto durante l’inaugurazione- vuole rappresentare il simbolo del femminicidio e sottolineare il vuoto che la donna uccisa ha lasciato all’intera comunità che non deve essere dimenticato, invitando chi vi passa accanto a fermarsi, a riflettere, a sconfiggere l’indifferenza. E’ un segno forte della necessità di non demordere dalla lotta contro la violenza sulle donne ed è anche il simbolo di una parità tra i generi che in Italia è ad oggi lontana.”