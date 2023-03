“Palpeggia la nipote nelle parti intime”: indagato per violenza sessuale

In più occasioni, durante le ore notturne, ha raggiunto il letto della nipote e l’ha palpeggiata e toccata nelle parti intime, tentando anche di baciarla. E’ successo mentre il resto della famiglia dormiva. Atti sessuali che si sono susseguiti nel corso del 2022 e in almeno sei occasioni. Tutto è accaduto in un paese dell’entroterra della provincia di Agrigento. La vittima ad un certo punto ha trovato il coraggio di chiamare le forze dell’ordine. A presentarsi, nelle scorse settimane, dalle forze dell’ordine per raccontare le violenze, formalizzando la denuncia a carico dello zio 57nne, è stata una ventunenne agrigentina. L’uomo, adesso, è indagato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di violenza sessuale.

Qualche mese prima la ragazza aveva provato a raccontare tutto alla mamma e sorella del cinquantasettenne. Ma la donna non ha creduto alle parole della figlia. La ventunenne, sentita più volte, ha riferito che lo zio qualche anno prima avrebbe rivolto le stesse attenzioni alla sorellina di 4 quattro anni che però, a quanto pare, non vive più nell’abitazione della ragazza, ed era solito palpeggiare anche una ventiquattrenne disabile, figlia di un’amica. Le forze dell’ordine, dopo aver raccolto e formalizzato in Procura la denuncia a carico del cinquantasettenne, hanno informato la ragazza che avrebbe potuto recarsi in un centro antiviolenza, ma la giovane ha preferito trasferirsi in casa del fidanzato.