Agrigento, inaugura Info Point Turistico

Martedì 7 dicembre alle ore 10:00 inaugurazione Info Point Turistico presso Palazzo Collegio dei Filippini. Saranno presenti Il Sindaco Francesco Miccichè, gli assessori al turismo e alla cultura Francesco Picarella e Costantino Ciulla ed il Presidente della Pro Loco Christian Vassallo.

L’Info Point Turistico del Collegio dei Filippini nasce dalla collaborazione del Comune di Agrigento e della Pro Loco come spazio atteso nell’ambito del progetto di recupero dell’ex Collegio dei Filippini, come “strumento concreto per incoraggiare il turismo di qualità, alla ricerca di informazioni storiche, culturali, paesaggistiche che rendano un quadro immediato dell’unicità della città di Agrigento e del comprensorio”